Луганск, , 11:05 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 38 человек личного состава. Об этом 1 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 38 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли восемь бронетранспортёров и пять единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки вооружённые украинские формирования в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми более 50 человек личного состава.