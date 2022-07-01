Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В крупных жилых районах Шушары и Рыбацкое в Петербурге появятся новые перехватывающие парковки, на которых можно оставить машину, чтобы воспользоваться общественным транспортом для дальнейшей поездки. О планах по их вводу 1 июля рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Перехватывающая парковка у станции метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге Администрация Санкт-Петербурга

«Запланировано создание двух перехватывающих парковок в Шушарах, плюс ещё одна дополнительная в Рыбацком, плюс на несколько лет вперёд, такие планы есть. Они есть на сайте «ГЦУП» («Городской центр управления парковками» — прим. ред.), то есть с ними можно ознакомиться», — отметил замглавы комитета.

По оценкам Ваньчкова, новые «перехватки» появятся в конце сезона, в ноябре–декабре месяце. Он добавил, что сейчас в Санкт-Петербурге действует 20 перехватывающих парковок, на которых организовано порядка двух тысяч мест.

Напомним, что ранее такие парковки появились у метро «Старая деревня», «Рыбацкое» и у железнодорожной станции «Царское Село». Удобство таких зон заключается в том, что при оплате общественного транспорта картой «Подорожник» водитель может парковаться бесплатно. Для этого достаточно приложить карту к считывающему устройству по возвращении.

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