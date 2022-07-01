Донецк, 1 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Воробьевка и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Николаевка-2 — н. п. Воробьевка: выпущено 8 ракет из БМ-21 «Град»; 10:05 — н. п. Кодема — н. п. Доломитное: выпущено 6 мин калибром 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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