Челябинск, 1 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Челябинске 21-летний гражданин отдан под суд за серию мошенничества на общую сумму более 6 млн рублей под предлогом оказания помощи родственникам. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, соучастник обвиняемого звонил гражданам, представлялся их близким родственником и сообщал, что устроил ДТП и для урегулирования проблемы нужны деньги.

А затем обвиняемый приезжал к потерпевшим и они отдавали ему деньги.

Всего гражданину вменили совершение 17 преступлений. Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд. Что касается соучастника, то установить его следователям не удалось.