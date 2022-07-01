Самара, 1 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Самарский университет им. Королёва назван в числе 30-ти вузов, представивших наиболее проработанные и амбициозные программы в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба самарского университета.

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Сообщается, что Минобрнауки России подвело итоги конкурса участников федерального проекта «Передовые инженерные школы». На участие в этом конкурсе подали заявки 91 вуз из 45 субъектов Российской Федерации. При этом 89 вузов были допущены к отбору по результатам технической экспертизы.

«Победа в конкурсе имеет для нас важное значение. Это результат огромной работы коллектива университета и наших индустриальных партнеров, результат, который позволит нам реализовать задуманное — создать в Самарской области условия для подготовки инженеров будущего, опытные цифровые производства, новую инфраструктуру для науки и образования на основе киберфизических элементов», — приводит пресс-служба слова ректора Самарского университета им. Королёва Владимира Богатырева.

Отмечается, что в текущем году участники проекта получат гранты по 84,5 млн рублей. Высокотехнологичные компании намерены инвестировать порядка четырех млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что на создание инженерных школ в федеральном бюджете на ближайшие 2,5 года заложено более 30 млрд рублей.