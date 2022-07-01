Брянск, 1 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 13 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в региональном оперативном штабе. От осложнений при инфекции скончалось два человека.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

С начала пандемии в Брянской области проведено 1 957 267 исследований на коронавирус. Зарегистрировано 162 343 случая заболевания COVID-19, выздоровели 158 135 человек. В летальной статистике 4040 записей.

За сутки в ковид-стационары поступили четыре новых пациента.