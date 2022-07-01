Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Подавляющее большинство американцев независимо от партийной принадлежности недовольны положением дел в США, как показал новый опрос. Об этом сообщает CNN.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным опроса, проведенного Центром исследований общественных отношений AP-NORC, 85% взрослых американцев считают, что дела в стране идут в неправильную сторону, и лишь 14% считают, что дела идут, как надо. Это более пессимистичный показатель, чем в мае, когда 78% заявили, что дела идут не туда, а 21% — что в целом страна движется в правильном направлении.

В настоящее время 92% республиканцев и 78% демократов недовольны тем, как развивается страна, — это самый высокий показатель среди демократов с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в 2021 году.

Как следует из опроса AP-NORC, всего 20% американцев оценивают экономику страны как хорошую, а 79% называют ее плохой. Эти настроения разделяют приверженцы обеих партий: 90% республиканцев и 67% демократов считают экономику плохой.

28% взрослых американцев одобряют действия Байдена в области экономики — это самый низкий рейтинг одобрения в данном вопросе, 36% одобряют его действия в области огнестрельного оружия и 53% одобряют его меры по борьбе с пандемией коронавируса.

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