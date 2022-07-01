Казань, , 10:59 — REGNUM Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» официально объявил о назначении Олег Знарка на пост главного тренера команды. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба клуба.

Олег Знарок Александр Головко

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на один год. Его помощниками станут Юрий Бабенко и Александр Бойков, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке, а Александр Агопеев продолжит работу в качестве тренера вратарей.

Ранее главным тренером «Ак Барса» был Дмитрий Квартальнов, который покинул этот пост весной 2022 года.

Знарок в 2019–2021 годах возглавлял московский «Спартак». С 2014 по 2018 год он возглавлял сборную России, с которой выиграл чемпионат мира (2014) и Олимпийские игры (2018).