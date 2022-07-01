Воронеж, 1 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Патрулирование лесов усиливают в Воронежской области в связи с высоким уровнем пожарной опасности в ряде муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Как уточняется, на данный момент на территории шести муниципальных образований — это Воронеж, Нововоронеж, а также Рамонский, Новоусманский, Верхнехавский и Каширский районы — сохраняется IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности). В связи с этим принято решение серьёзно усилить патрульные группы в данных муниципальных образованиях.

«Штрафы на физические лица за нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей», — напомнили в МЧС.

По данным Воронежского гидрометцентра, в выходные, 2 и3 июля, в Воронеже и области будет солнечно, температура воздуха составит +25…28 в дневное время. Уже с 4 июля в регион придёт 30-градусная жара.