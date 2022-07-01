Вологда, 1 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. С 1 июля в Вологодской области тарифы на услуги ЖКХ выросли на 2-5%, сообщает региональный департамент ТЭК и тарифного регулирования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Наибольший рост тарифов ожидается за электроэнергию. Так, плата для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, изменится с 5,11 до 5,37 рубля за киловатт в час, с электроплитами — с 4,08 до 4,29 рубля за киловатт в час. Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — с 3,57 до 3,75 рубля за киловатт в час.

«Изменение регулируемых государством тарифов на электрическую энергию, как и на прочие услуги ЖКХ, осуществляется один раз в год — с 1 июля в соответствии с решением федерального правительства», — прокомментировала изменение тарифов глава департамента Евгения Мазанова.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в России опустилась ниже 17% впервые с апреля.