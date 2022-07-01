Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Депутаты парламента Казахстана поддержали предложение президента республики Касым-Жомарта Токаева направить миротворцев для участия в миссиях ООН в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Миротворцы из Казахстана Gov.kz

Обращение Токаева к депутатам зачитал министр обороны республики Руслан Жаксылыков. Президент предложил направить казахстанских миротворцев в Центрально-Африканскую Республику, Демократическую Республику Конго и Мали.

«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН», — говорится в обращении.

В Африку решено отправить военнослужащих пехотных, медицинских, разведывательных и инженерных подразделений военной полиции. Предварительно их подготовят к несению миссии.

Стоит отметить, что в настоящее время 520 военнослужащих Казахстана участвуют в миссии ООН в Ливане.