Москва, , 10:59 — REGNUM Правительство России должно отказаться от повышения тарифов ЖКХ, заморозив их на уровне начала 2022 года и ограничить расходы граждан на оплату коммунальных платежей 15% от их доходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

С 1 июля 2022 года тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем от 3,5% до 5%.

«Процент вроде бы небольшой, но любое повышение тарифов в текущих социально-экономических условиях просто кощунственно. Население уже не справляется с постоянно растущей нагрузкой», — отметил Миронов.

По его словам, в первом квартале года число граждан с долгами по ЖКУ выросло на 600 тысяч человек — до 4,6 млн.

«Объем задолженности также растет в геометрической прогрессии. В 2019 году, до пандемии, она составляла 570 млрд рублей, в конце 2021-го — почти 1,5 трлн. Рост почти в три раза! И очередное повышение только углубляет эту коммунальную долговую яму», — уверен парламентарий.

Он напомнил, что еще в начале марта фракция направила в правительство перечень мер поддержки населения, где, в частности, предлагалось заморозить тарифы ЖКХ на уровне начала года.

«Это еще не поздно сделать, отказавшись от текущего повышения. Кроме того, необходимо снизить предельно допустимую долю расходов на ЖКУ с 22 до 15%», — добавил он.

Миронов считает, что люди должны тратить на оплату ЖКУ не более 15% своих доходов, затраты свыше этого обязано компенсировать государство.

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