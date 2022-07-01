Донецк, 1 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые украинские формирования в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми более 50 человек личного состава. Об этом 1 июля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: шесть единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более 50 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что украинские нацисты продолжают терроризировать мирное население ДНР, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины количество жителей Нижегородской области, изъявивших желание пойти на контрактную службу в армию, увеличилось в два раза.