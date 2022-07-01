В Госдуме заявили, что Змеиный остается под контролем флота и ВКС России
Москва, 1 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Остров Змеиный в Чёрном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил 1 июля депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк («Единая Россия»).
Он добавил, что операция по отходу российский военных с острова была проведена в целях сохранения их жизней после передачи Западом ствольной и реактивной артиллерии киевскому режиму.
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Депутат Госдумы также подчеркнул, что теперь никто не сможет обвинить Москву в том, что она блокирует выход судов из украинских портов для создания проблем с продовольствием.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня российские военные ушли с острова Змеиный, который ВСУ неоднократно пытались отбить с марта 2022 года, потеряв там большое число людей, боевых самолетов, БПЛА и десантных катеров.
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