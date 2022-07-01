Москва, 1 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Остров Змеиный в Чёрном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил 1 июля депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк («Единая Россия»).

Фотонак Остров Змеиный

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что операция по отходу российский военных с острова была проведена в целях сохранения их жизней после передачи Западом ствольной и реактивной артиллерии киевскому режиму.

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация неизбежна: спецоперация России на Украине — все новости»

Депутат Госдумы также подчеркнул, что теперь никто не сможет обвинить Москву в том, что она блокирует выход судов из украинских портов для создания проблем с продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня российские военные ушли с острова Змеиный, который ВСУ неоднократно пытались отбить с марта 2022 года, потеряв там большое число людей, боевых самолетов, БПЛА и десантных катеров.

Читайте также: Минобороны Украины передумало «побеждать» на острове Змеиный