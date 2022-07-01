Красногорск, 1 июля 2022, 11:02 — REGNUM В арбитраж Московской области от кредитора поступил банкротный иск, ответчиком по котором выступает ООО «Лобненский лифтостроительный завод». Заявление пока не принято к производству и дату заседания не назначили, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство
Банкротство
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Исковое заявление от ЗАО «Торговый дом «Лобненский лифтостроительный завод «Вирма» подано 28 июня 2022 года. Сумма иска — 42 905 318,47 рубля.

В декабре 2021 года решением суда в пользу ЗАО с ООО было взыскано «38 035 718 рублей 47 копеек стоимости оплаченного, но не поставленного товара по договору поставки №222 от 10.10.2012 года». Кроме того, в 2021–2022 годах ЗАО предприняло несколько попыток взыскать и другие долги с должника. В частности, до 4 июля 2022 года оставлен без движения иск на сумму более 4 млн рублей.

Компания-ответчик ведёт свою деятельность с 2008 года. Владелец — Валерий Гиреев. По открытым данным, завод был исполнителем семи госконтрактов на общую сумму 21 млн рублей.