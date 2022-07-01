Красногорск, 1 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области от кредитора поступил банкротный иск, ответчиком по котором выступает ООО «Лобненский лифтостроительный завод». Заявление пока не принято к производству и дату заседания не назначили, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от ЗАО «Торговый дом «Лобненский лифтостроительный завод «Вирма» подано 28 июня 2022 года. Сумма иска — 42 905 318,47 рубля.

В декабре 2021 года решением суда в пользу ЗАО с ООО было взыскано «38 035 718 рублей 47 копеек стоимости оплаченного, но не поставленного товара по договору поставки №222 от 10.10.2012 года». Кроме того, в 2021–2022 годах ЗАО предприняло несколько попыток взыскать и другие долги с должника. В частности, до 4 июля 2022 года оставлен без движения иск на сумму более 4 млн рублей.

Компания-ответчик ведёт свою деятельность с 2008 года. Владелец — Валерий Гиреев. По открытым данным, завод был исполнителем семи госконтрактов на общую сумму 21 млн рублей.