Москва, , 10:53 — REGNUM В Москве с 1 по 10 июля пройдет фестиваль в честь 10-летия со дня создания новых территорий — Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО Новой Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

Новая дорога в Москве Ds.mos.ru

Основные праздничные мероприятия состоится в центре Москвы на Манежной площади. На фестивале представят туристической потенциал ТиНАО достопримечательности новых округов.

Фотовыставки расскажут о развитии Новой Москвы. Сотрудники образовательных кластеров проведут воркшопы и мастер-классы для взрослых и детей. Состоятся концерты творческих коллективов из ТиНАО.

Как сообщало, ИА REGNUM в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.

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