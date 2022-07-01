В честь 10-летия Новой Москвы в столице пройдёт фестиваль
Москва, 1 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Москве с 1 по 10 июля пройдет фестиваль в честь 10-летия со дня создания новых территорий — Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО Новой Москвы, сообщается на портале мэра столицы.
Основные праздничные мероприятия состоится в центре Москвы на Манежной площади. На фестивале представят туристической потенциал ТиНАО достопримечательности новых округов.
Фотовыставки расскажут о развитии Новой Москвы. Сотрудники образовательных кластеров проведут воркшопы и мастер-классы для взрослых и детей. Состоятся концерты творческих коллективов из ТиНАО.
Как сообщало, ИА REGNUM в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.
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