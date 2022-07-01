Москва, , 10:53 — REGNUM В ближайшие дни планируется возобновить газоснабжение города Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.

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«Результат восстановительных работ заключается в том, что жители Бердянска в ближайшие дни получат газоснабжение, которое было нарушено в конце февраля во время боевых действий», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, жители Бердянска четыре месяца оставались без газа, однако скоро топливо будет подано. Сейчас ведётся техническая подготовка к запуску.