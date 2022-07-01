Москва, 1 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В ближайшие дни планируется возобновить газоснабжение города Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.

ИА REGNUM Газ

«Результат восстановительных работ заключается в том, что жители Бердянска в ближайшие дни получат газоснабжение, которое было нарушено в конце февраля во время боевых действий», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, жители Бердянска четыре месяца оставались без газа, однако скоро топливо будет подано. Сейчас ведётся техническая подготовка к запуску.