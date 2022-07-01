Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Парковочные места улиц Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга станут платными в 2023 году. Планами по расширению зоны платной парковки 1 июля поделился заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Паркомат в Петербурге 1 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Центральный район будет завершён в сентябре месяце, ещё 56 улиц осталось, на которых откроется платная парковка. И потом до конца года ещё Адмиралтейский район в полном объёме будет зоной платной парковки. Следующий год — это Василеостровский район и Петроградский район», — уточнил Дмитрий Ваньчков.

В пятницу, 1 июля 2022 года, зона платной парковки Северной столицы расширилась сразу на 56 улиц в Центральном районе. К открытым ранее платным парковкам добавилось ещё порядка 4,5 тыс. таких мест.

Напомним, что эта зона целиком охватит Центральный район осенью, когда в нее включат ещё 56 улиц. В Адмиралтейском районе с ноября придётся платить за парковку автомобилей на 153 улицах.

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