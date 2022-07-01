Белгород, , 10:59 — REGNUM Порядка 7,7 млрд рублей требуется на восстановления всей троллейбусной сети в Белгороде. Об этом заявил руководитель Единой транспортной компании Александр Дударенко.

Белгородский троллейбус Лобачев Владимир

В Белгороде 30 июня прошёл круглый стол по организации работы общественного транспорта. По словам Александра Дударенко, в сумме 7,7 млрд рублей учитывается модернизация всех подстанций, надземных линий длиной в 77 км и 136 км подземных коммуникаций, а также закупка 84 троллейбуса.

«Что касается двух действующих маршрутов — это у нас 38 троллейбусов, 23 выходят каждый день на линию, 15 в ремонте и те, которые находятся в резерве. Для расчётов брали стоимость низкопольных троллейбусов с кондиционерами, программным обеспечением (камеры в салоне, снаружи) — всё самое новое и лучшее. Чтобы людям было комфортно. Для эффективности работы необходим баланс между вложенными затратами с социально-экономическим эффектом. Затраты, связанные с эксплуатацией двух троллейбусных маршрутов, не пропорциональны затратам содержания автобусных маршрутов. Чтобы сбалансировать расходы на поддержание троллейбусной сети и доходами от перевозки пассажиров, получить адекватный КПД, Белгороду необходимо 20 маршрутов и более 80 троллейбусов. Исходя из этого, мы производили все данные расчёты», — пояснил директор ЕТК.

Троллейбусы, стоимостью 37 млн рублей за единицу, взяли в расчёт, поскольку только такие имеют возможность двигаться 40 км на собственной тяге. Александр Дударенко пояснил, что у властей «есть полный отчёт всех компаний-производителей, где самый дешёвый троллейбус с автономным ходом и климат-контролем стоит 35,5 млн рублей со скидкой».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Белгороде прекратилось троллейбусное движение. Активисты считают, что стоимость сохранения троллейбусов в городе завышена властями.

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