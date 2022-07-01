Хабаровск, , 10:50 — REGNUM В Хабаровск для прохождения военной службы в соединениях и войсковых частях Восточного военного округа (ВВО) прибыл первый крупный воинский эшелон новобранцев из Свердловской области — 500 человек, призванных в рамках весеннего призыва 2022 года. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Призывники Министерство обороны Российской Федерации

Прибывший личный состав в течение месяца будет проходить курс общевоинской подготовки, где молодых людей обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.

пресс-служба ВВО «На сегодняшний день военными комиссариатами ВВО для прохождения военной службы всего было призвано свыше 6600 граждан. Кроме того, в войска уже было отправлено более 3100 молодого пополнения».

Весенний призыв завершится 15 июля. Никто из призывников не будет направляться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом приёмной кампании 2022 года станет зачисление в 29 казачьих кадетских корпусов России около 600 кадет. Большинство ребят — выпускники и атаманы казачьих школ и казачьих классов, активисты казачьего движения.

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