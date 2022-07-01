Сеул, , 10:52 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 363 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 177 286.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9528 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 368 857.

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