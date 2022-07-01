Париж, 1 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Во Франции за последние 24 часа выявили 133 346 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Давление на больницы во Франции снова растет. В стране госпитализированы 15 836 пациентов с COVID-19 против 15 690 днем ​​ранее. 931 человек находятся в реанимации. За последние сутки в отделения интенсивной терапии поступили 105 человека.

За сутки эпидемия унесла жизни 42 человек во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, пособия по страхованию от безработицы во Франции будут увеличены на 2,9%, начиная с 1 июля.