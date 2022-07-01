Москва, 1 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Объявлять Россию страной-спонсором терроризма весьма опасно и невыгодно. Об этом 30 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Объявление России страной-спонсором терроризма равносильно объявлению войны», — заявил эксперт.

К тому же президент Франции прекрасно знает, что такое терроризм, и откуда он берётся, отметил Трухачёв.

«Продать» такое решение собственному, французскому избирателю Макрон бы не смог. Ровно то же касается и остальных западных деятелей», — заключил политолог.

Напомним, что на саммите стран G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не считает Россию страной-спонсором терроризма.