Йошкар-Ола, 1 июля 2022, 10:48 — REGNUM В Марий Эл вновь продлили режим повышенной готовности, введенный для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал врио главы республики Юрий Зайцев, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Действие особого режима продлили на месяц — до 1 августа.
По-прежнему запрещено проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Использование защитных масок в местах массового скопления граждан носит рекомендательный характер.
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в республике действует с середины марта 2020 года.