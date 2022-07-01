Йошкар-Ола, 1 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Марий Эл вновь продлили режим повышенной готовности, введенный для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал врио главы республики Юрий Зайцев, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

Действие особого режима продлили на месяц — до 1 августа.

По-прежнему запрещено проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Использование защитных масок в местах массового скопления граждан носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в республике действует с середины марта 2020 года.