Оленекский район, , 10:56 — REGNUM В Якутии продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту жёсткой посадки Ан-30. Из самолёта изъяты образцы топлива, бортовые самописцы и груз, допрошены свидетели ЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ан-30 Восточное межрегиональное управление на транспорте СК РФ

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«Допрошен круг лиц, назначены судебно-химическая, судебно-медицинские и летно-технические экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт совершил жёсткую посадку 22 июня в 17 км от аэропорта посёлка Оленёк. На борту находились семь человек и более шести тонн груза, погибших нет.