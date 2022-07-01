Нововоронеж, Воронежская область, , 10:46 — REGNUM Новый — второй по счёту — памятник Алёнке намерены открыть 1 июля в Нововоронеже. Информация об этом появилась в соцсетях.

Первый памятник «Алёнке» в Нововоронеже Цитата из видео на YouTube

Установку нового памятника основательницы села, на месте которого построили город атомщиков, анонсировали ещё в начале 2021 года. Сообщалось, что памятник создаётся в более «классическом стиле».

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Алёнке, которая, по легенде, 250 лет назад основала село Новая Алёновка (на его месте расположен Нововоронеж) был открыт 18 декабря 2020 года, а уже 21 декабря демонтирован после массовой критики жителей.

Однако за три дня памятник успел получить общероссийскую известность. В итоге монумент продали на аукционе, его приобрёл крупный воронежский бизнесмен. Памятник планировалось представить осенью 2021 года на рок-фестивале, однако из-за пандемии мероприятие отменили.

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