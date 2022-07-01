Сеул, 1 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 28 по 30 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 43%, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим опросом.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 42% респондентов. Показатель вырос на 4%.

Среди причин поддержки президента респонденты отметили решительность, активность и упорство в роли главы государства, деятельность в вопросах безопасности, диалог с народом.

Среди причин отрицательной оценки: кадровую политику, недостаток внимания вопросам экономики и качеству жизни населения, односторонность политики, недостаток опыта.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 40%, а уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 28%.