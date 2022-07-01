Уровень поддержки политики главы Южной Кореи упал ниже 45% — опрос
Сеул, 1 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup.
Согласно результатам опроса, проведенного с 28 по 30 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 43%, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим опросом.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 42% респондентов. Показатель вырос на 4%.
Среди причин поддержки президента респонденты отметили решительность, активность и упорство в роли главы государства, деятельность в вопросах безопасности, диалог с народом.
Среди причин отрицательной оценки: кадровую политику, недостаток внимания вопросам экономики и качеству жизни населения, односторонность политики, недостаток опыта.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 40%, а уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 28%.