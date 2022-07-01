Импхал, Индия, , 10:45 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли и ещё 30 числятся как пропавшие без вести в результате сошедшего в северо-восточном индийском штате Манипур из-за проливных дождей оползня. Об этом 1 июля сообщает Associated Press.

Оползень Orange County Archives

Уточняется, что сход оползня произошёл в городе Нони, который находится неподалёку от столицы штата — города Импхал.

Также отмечается, что, согласно предварительным данным, семь человек из числа погибших были индийскими военнослужащими. При этом в числе числящихся пропавшими без вести есть сотрудники железной дороги страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее восьми человек погибли при сходе оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии