Москва, 1 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Законодательство должно своевременно реагировать на международные вызовы, связанные с проводимой коллективным Западом политикой по устранению России с мировой спортивной арены, считает член комитета Госдумы по физической культуре и спортуРоман Терюшков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Российский спорт

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В своем телеграм-канале депутат опубликовал письмо на имя министра спортаОлега Матыцина, в котором предлагает расширить перечень оснований для присвоения звания «Заслуженный мастер спорта России». Сейчас правом на это звание обладают золотые, серебряные и бронзовые медалисты Олимпийских, Параолимпийских, Сурдолимпийских игр, а также победители чемпионатов мира по видам спорта, включенным в олимпийскую программу.

«В перечень оснований для присвоения звания «Заслуженный мастер спорта России» необходимо также включить результаты, показанные во время различных соревнований с представителями дружественных стран. В условиях масштабных запретов на участие российских спортсменов в международных турнирах эта мера выглядит вполне обоснованной», — отметил Терюшков.