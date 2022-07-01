1 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 11:39 — REGNUM Без преувеличения, свидетелями исторического события стали первые пассажиры автобуса, который утром 1 июля отправился с автостанции Мелитополя в Симферополь.

Теперь, после перерыва в восемь лет, ездить из Мелитополя, а также Бердянска и Херсона стало также просто, как когда-то.

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первые автобусы из Симферополя в направлении Херсона, Мелитополя и Бердянска выехали рано утром 1 июля. Пассажирами стали более 50 человек. От автовокзала «Мелитополь» уже в Симферополь первый автобус с пассажирами отправился в 08:05.

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобусные рейсы выполняет ГУП РК «Крымтроллейбус» на паритетной основе с перевозчиками Херсона, Мелитополя и Бердянска. Автобусы оснащены кондиционерами, USB-разъёмами, камерами видеонаблюдения, чтобы путешествие было комфортным. Безопасность обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автобусы в сторону Херсона, Мелитополя и Бердянска и обратно теперь будут курсировать ежедневно. При необходимости власти Крыма обещают увеличить количество автобусных рейсов в день.

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM