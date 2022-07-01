Ижевск, , 10:43 — REGNUM С 1 августа 2020 года в Удмуртию из-за рубежа прибыли 52 514 человек. При этом 1085 граждан не внесли данные о проведенном тесте на коронавирус на портал Госуслуг, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Hospital CLÍNIC

Среди сдавших тесты по приезде в регион выявлено 556 случаев заражения коронавирусом. До настоящего момента по факту не предоставления данных об исследовании на COVID-19 составлено 1006 протоколов об административном правонарушении, все они направлены в суды для рассмотрения.

По состоянию на 30 июня текущего года, судами рассмотрено 602 протокола, общая сумма наложенных штрафов составила 5,377 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июля прививку от коронавируса сделал 698 701 человек. Второй компонент препарата получили 558 918 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошел 168 361 житель республики.