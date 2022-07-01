Бишкек, , 10:42 — REGNUM В 2022 году из бюджета Киргизии выделено 12,5 млрд сомов (около 8,4 млрд рублей) на обеспечение энергетической безопасности страны. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании парламента.

Энергетика Mrsk-cp.ru

По словам главы государства, это в 3,7 раза или на 9,1 млрд сомов (6,1 млрд рублей) больше, чем было потрачено на эти цели годом ранее.

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Также он отметил, что в текущем году госказна предоставит 13 млрд сомов (8,7 млрд рублей) на строительство школ, медицинских учреждений и других новых социальных объектов.

«Это почти вдвое больше, чем в 2021 году», — подчеркнул президент Киргизии.

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