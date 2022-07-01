Бишкек, 1 июля 2022, 10:42 — REGNUM В 2022 году из бюджета Киргизии выделено 12,5 млрд сомов (около 8,4 млрд рублей) на обеспечение энергетической безопасности страны. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании парламента.
По словам главы государства, это в 3,7 раза или на 9,1 млрд сомов (6,1 млрд рублей) больше, чем было потрачено на эти цели годом ранее.
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Также он отметил, что в текущем году госказна предоставит 13 млрд сомов (8,7 млрд рублей) на строительство школ, медицинских учреждений и других новых социальных объектов.
«Это почти вдвое больше, чем в 2021 году», — подчеркнул президент Киргизии.
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