Уфа, , 10:44 — REGNUM Число авиарейсов в Санкт-Петербург и Сочи увеличили из Уфы. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Самолет wacki56

Сообщается, что в связи с высоким спросом на турпоездки, авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» с 1 июля увеличили количество полетов из международного аэропорта «Уфа».

Так, «Аэрофлот» будет осуществлять перелеты из Уфы в Сочи два раза в день на самолете Airbus A-320, вместимостью 158 пассажиров.

Авиакомпания «Россия» запускает в Санкт-Петербург четвертый ежедневный рейс на самолете Sukhoi Superjet 100, который рассчитан на 87 посадочных мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы планируют возобновить прямые рейсы в египетский город Хургада.