Петропавловск-Камчатский, 1 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Выпускники Камчатки, окончившие школу с золотыми медалями, 30 июня побывали в Долине гейзеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Фото из архива Кроноцкого государственного заповедника (Геннадий Юсин) Хозяин Долины гейзеров

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19 медалистов отправились в увлекательное путешествие — они посетили главную жемчужину Камчатки — Долину гейзеров, а также побывали в кальдере вулкана Узон на территории Кроноцкого заповедника и искупались в Налычевских горячих источниках.

«Это период, когда вы вступаете на порог самостоятельной жизни, делаете первые шаги в профессиональную деятельность. Я считаю, что со стороны Камчатского края нам необходимо делать подарок всем выпускникам камчатских школ не просто в виде сувенира, а в виде возможности прикоснуться к самой знаменитой достопримечательности Камчатского края — Долине гейзеров. Я надеюсь, что воспоминания об этой поездки станут напоминанием и подтверждением о том, что Камчатка — это уникальная земля на свете. Со своей стороны, хочу сказать, что мы всегда будем ждать вас на Камчатке и здесь вы точно сможете найти возможность для самореализации», — напутствовал выпускников губернатор Камчатки Владимир Солодов.

На экскурсии в кальдеру вулкана Узон медалистам повстречался медведь.

«Это уникальное место. Я очень благодарна нашему губернатору, что сегодня нам дарят такую возможность — увидеть жемчужину Камчатки. Мне очень понравились гейзеры, прекрасные виды и природа нашего полуострова в целом. Благодаря такому путешествию мой край открылся для меня с совершенно другой стороны, я увидела много интересных мест. Я бы хотела вернуться сюда, потому что, мне кажется, что эмоции, которые можно испытать, насладившись природой Камчатки, — неповторимы», — рассказала выпускница лицея № 46 в Петропавловске-Камчатском Юлия Каштанова.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о планах по развитию кластера вокруг Долины гейзеров.