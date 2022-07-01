Москва, , 10:40 — REGNUM Слишком крепкий рубль чреват большими рисками для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день при таком курсе рубля рентабельность сохранить почти невозможно у более чем половины экспортеров, — сказал Головченко. — По сути, при текущих параметрах рентабельность останется разве что только у нефтяной и газовой промышленности. Крепкий курс валюты — это достаточно опасная ситуация для любой экспортно-ориентированной страны. Так, для примера, ВВП США только на 10% состоит из экспорта. А в России экспорт в ВВП занимает порядка 50%. Поэтому для нас слишком крепкий рубль несёт большие риски».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что дальнейшее укрепление рубля возможно, но в ограниченных масштабах.

Читайте ранее в этом сюжете: Колташов: укрепление рубля помогло России избежать «инфляционной бури»