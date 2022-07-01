Сургут, Югра, , 10:40 — REGNUM В Сургуте организована проверка резонансного конфликта между жильцами одного из многоквартирных домов, в ходе которого одной из участниц высказаны оскорбления на межнациональной основе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в одном из жилых домов Сургута мужчина сделал замечание детям, которые срывали в лифте плакаты и ломали оборудование. Весь процесс он снял на видео и выложил в общедомовой чат. На возмущение соседей поступком мальчишек одна из матерей, уроженка Азербайджана, пообещала не только физически расправиться с осуждающими хулиганство, но и совершить половой акт с гробами их умерших родственников. При этом оскорбила соседей по национальному признаку.

Прокуратура проверит поведение женщины на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, а также о защите прав несовершеннолетних, и даст оценку профилактической работы органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанская диаспора Сургута публично осудила поведение землячки.

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