Бишкек, 1 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал законы, легализующие возобновление работы казино на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Nemanja_us Казино

Теперь в Киргизии будет разрешено заниматься игорной деятельностью обществам с ограниченной ответственностью и закрытым акционерным обществам, которые получат платные государственные лицензии на срок в 10 лет.

Также стало известно о том, что базовая налоговая ставка за каждый игровой стол в 2022 году будет составлять 750 тысяч сомов (501 тысячу рублей) в месяц, в 2023 году — 1 млн сомов (668 тысяч рублей), а с 2024 года — 1 млн 250 тысяч сомов (835 тысяч рублей).

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При этом игорным заведениям будет запрещено работать в помещениях детских садов, школ, вузов и других учебных заведений, медицинских, культурных и культовых учреждений, а также в жилых помещениях.

Кроме этого, клиентами игорных заведений не смогут стать граждане Киргизии, иностранцы младше 21 года и недееспособные граждане других стран.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о закрытии всех букмекерских контор и тотализаторов, официально работавших на территории республики.

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