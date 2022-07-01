Сочи, Краснодарский край, 1 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Бразильский защитник футбольного клуба «Сочи» Родригао заявил, что решил не уезжать из России, поскольку его очень хорошо приняли в стране. Об этом 1 июля сообщает «Чемпионат».

sochiadm.ru Стадион «Фишт» в Сочи

«Я комфортно чувствую себя в России и в «Сочи». Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать», — сказал Родригао.

Он добавил, что проживание в России не создаёт для него никаких проблем.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года. Некоторые игроки воспользовались этой опцией.