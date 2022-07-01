Махачкала, 1 июля 2022, 10:38 — REGNUM В Дагестане будет восстановлен детский лагерь отдыха «Маяк» на берегу Каспийского моря. Раньше в нем отдыхали летом воспитанники детского дома №7 города Избербаша, однако с 2014 года он остается закрытым. Причиной стал запрет на деятельность организации отдыха из-за нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности.
В 2016 году было принято решение правительства о проведении ремонта в лагере, но до сих пор он не начат. По решению главы Дагестана Сергея Меликова, который побывал 1 июня на территории лагеря, власти региона восстановят его работу после ремонта.