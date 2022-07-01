Махачкала, 1 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Дагестане будет восстановлен детский лагерь отдыха «Маяк» на берегу Каспийского моря. Раньше в нем отдыхали летом воспитанники детского дома №7 города Избербаша, однако с 2014 года он остается закрытым. Причиной стал запрет на деятельность организации отдыха из-за нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

«С 1983 по 2014 года в нем отдыхали воспитанники избербашского детского дома №7. В 2014 году из-за нарушений санитарных условий и правил противопожарной безопасности по решению минобрнауки Дагестана лагерь был закрыт», — сообщили в пресс-службе главы региона.

В 2016 году было принято решение правительства о проведении ремонта в лагере, но до сих пор он не начат. По решению главы Дагестана Сергея Меликова, который побывал 1 июня на территории лагеря, власти региона восстановят его работу после ремонта.

«В настоящее время по поручению главы Дагестана Сергея Меликова решаются вопросы имущественного характера. Объект будет передан на контроль министерства строительства региона, после чего начнутся строительные работы», — говорится в сообщении администрации региона.