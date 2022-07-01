Данилов, Ярославская область, , 10:52 — REGNUM Даниловский районный суд Ярославской области вынес решение организовать уличное освещение в деревне, где, по данным властей, живёт один человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Освещение Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В суд обратился прокурор Даниловского района области, который потребовал организовать освещение в деревне Захарцево в тёмное время суток. В прокуратуру обратился житель деревни.

«В результате проведенной прокуратурой проверки установлено, что на территории Дмитриевского сельского поселения, включая деревню Захарцево, наружное уличное освещение в ночное время не осуществляется. Согласно графику работы уличное освещение на территории поселения в настоящее время осуществляется в вечернее время с 19:30 часов до 22:00 часов. 18 марта 2021 прокуратурой района в адрес главы Дмитриевского сельского поселения Даниловского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено. В то же время нарушения до настоящего времени не устранены», — сообщается в решении суда.

При этом представитель ответчика из администрации поселения не признал исковые требования, пояснив при этом, что в деревне живёт один человек. Организация освещения в тёмное время приведёт к необоснованному увеличению расходов бюджета и в целом нецелесообразна. Однако с этими доводами не согласился суд, который отметил, что в соответствии с принятыми в поселении правилами благоустройства, предполагается работа освещения в вечернее и ночное время, равно как и то, что правила опираются на федеральное законодательство, в котором описаны нормы освещённости. При этом в законе в целом не предусмотрено отключение электричества в ночное время на территории именно населённых пунктов в сельской местности.

Исходя из этого суд счёл требования прокурора обоснованными и обязал администрацию Дмитриевского сельского поселения Даниловского района в течение 3-х месяцев с вступления решения в законную силу организовать в деревне Захарцево уличное освещение в тёмное время суток. Решение в силу не вступило.