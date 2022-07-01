Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Центральные банки всего мира вступили на путь агрессивного повышения ставок, но есть мнение, что это ненадолго, сообщает 1 июля CNBC.

Инфляция Pixabay.com

В числе многих, кто пытается побороть рекордную инфляцию повышением ставок, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк. ФРС повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в июне, а председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в июле она может быть повышена снова.

Большинство участников рынка ожидают, что повышение ставок продолжится как минимум до конца 2023 года. Но не все с этим согласны.

«Можно ли даже в случае высокой инфляции доводить до рецессии повышением ставок? Это было бы необычно, — поделился с CNBC главный экономист UniCredit Эрик Нильсен. — Очень велика вероятность того, что ФРС в конце концов снизит ставку к концу следующего года или около того, и дело снова будет в рецессии».

Это мнение звучит на фоне растущих опасений, что экономика США и еврозоны может столкнуться с рецессией. Ранее в июне Всемирный банк снизил свой прогноз глобального роста и предупредил, что экономика рискует скатиться в стагфляцию, напоминающую 1970-е годы.

Если это произойдет, то, по мнению некоторых аналитиков, дальнейшее повышение ставок будет неоправданным и рискует ударить по экономике еще сильнее.

Более того, основатель Destination Wealth Management Майкл Йошиками считает, что снижение ставок может случиться намного раньше.

«Инфляция сейчас бешеная. ФРС подаст несколько очень сильных сигналов о том, что намерена обуздать инфляцию, это приведет к замедлению роста экономики, стагфляции или рецессии, и тогда, мне кажется, ФРС опять начнет снижать ставки позднее в этом [2022] году», — сказал Йошиками в интервью CNBC.

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