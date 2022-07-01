Южно-Сахалинск, 1 июля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Уроженец Аляски, который проживает в Южно-Сахалинске более 20 лет, учредил компанию «Арктик интернешнл ойлфилд сервисиз» в России, которая потенциально может стать участником крупных углеводородных проектов в ДФО. Об этом сообщает информационное агентство Sakh. online

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Гражданин США будет развивать свой бизнес в сотрудничестве с проектами, связанными с добычей углеводородов в России. Основание компании связано с тем, что многие западные предприятия по обслуживанию нефтедобывающей отрасли, покинувшие Российскую Федерацию, освободили вакантные места.

Отметим, что американец уже руководит компанией, которая сотрудничает с российскими нефтегазовыми компаниями.

Ране ИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний.

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