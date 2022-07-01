Хельсинки, , 10:35 — REGNUM По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, он убеждён в том, что в отношениях между Россией и Евросоюзом будет восстановлено доверие. Об этом глава финского МИД заявил 1 июля в интервью испанской газете El Mundo.

Пекка Хаависто FinnishGovernment

В ходе беседы Хаависто указал на спокойную обстановку на российско-финской границе и отметил факт того, что посольство Финляндии в Москве продолжает работать.

Также глава МИД Финляндии уточнил, что после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины между Россией и ЕС исчезло доверие, и теперь потребуется время для его восстановления.

«Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финского МИД Пекка Хаависто рассказал, что в ходе переговоров, во время которых были разрешены разногласия с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО, переломным моментом оказался перерыв на кофе.