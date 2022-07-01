Ижевск, , 10:35 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июля прививку от коронавируса сделал 698 701 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 558 918 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошел 168 361 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 22 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 443 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 497 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки.