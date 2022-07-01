Ижевск, 1 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июля прививку от коронавируса сделал 698 701 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 558 918 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошел 168 361 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 22 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 443 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 497 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки.